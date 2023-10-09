Ценник баснословный: стало известно, за сколько Дима Билан купил квартиру с видом на Кремль

Риелтор Шлепарева рассказала, что Дима Билан купил квартиру за 90 млн рублей, об этом сообщает НСН.

Накануне Дима Билан похвастался приобретением новой квартиры в центре Москвы. Он рассказал, что из его окон видна Красная площадь. Билан уточнил, что рядом с новым жильем расположена Гнесинка.

По словам риелтора Ольги Шлепаревой, стоимость недвижимости исполнителя зависит от площади.

«Жилые дома с видом на Кремль это улицы Серафимовича, Солянка, Мясницкая, Арбат, Петровка. Коридор цен – от 500 до 900 тыс. рублей за квадратный метр, чем ближе к Кремлю, – тем выше стоимость. Если Кремль близко-близко – 700-900 тыс. рублей», — объяснила она.

Риелтор считает, что метраж квартиры Билана может составлять около 200 кв.м. Таким образом, стоимость квартиры певца может составлять порядка 90 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что певица Монеточка* (признана иноагентом на территории РФ) продала квартиру в центре Москвы за 30 миллионов рублей. Это на 10 миллионов дороже, чем она стоила изначально. По данным источника, покупателем стал 43-летний режиссер.

*признана иноагентом на территории РФ