«Диме не удавалось мной руководить»: Бузова отпустила очередную шутку про бывшего мужа

Ольга Бузова публично высмеяла Дмитрия Тарасова на премии в Екатеринбурге. Об этом сообщает StarHit.

19 сентября Ольга Бузова прилетела в Екатеринбург, чтобы провести премию E1.ru. Когда на сцену поднялся юный спортсмен по имени Дмитрий, который предложил Бузовой передать крутящийся на пальце мяч, певица тут же вспомнила о бывшем муже.

«Одному Диме никак не удавалось мной руководить. Сейчас будет руководить другой Дима. Подождите, подождите! Мужчины, почему вы всегда так спешите?! А поговорить?!» — высказалась со сцены она.

Она также заявила, что хотела бы всегда слышать от мужчин, что они все сделают сами.

«Вы слышали, что сказал тренер? „Оля, стой, он все сделает сам“. Запомните эти слова! Как бы нам всегда хотелось это слышать. Да, девчулечки?» — задала вопрос залу певица.

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