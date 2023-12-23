«Дима уснул»: матери Красилова пришлось вызывать бригаду медиков на похоронах сына

Дмитрия Красилова похоронили рядом с отцом в Алтайском крае. Во время траурной церемонии матери танцора стало плохо, из-за чего ей даже пришлось вызывать бригаду медиков. Об этом сообщает aif.ru.

Артист ушел из жизни 18 декабря в возрасте 29 лет. Вчера с ним простились друзья на Троекуровском кладбище, а сегодня его тело отвезли к могиле отца, в Заринск. Родственники Дмитрия приехали из Кузбасса, чтобы проводить его в последний путь.

Танцор лежал в гробу в неоновом зеленом костюме, а рядом с ним сидела убитая горем мать. Все люди из близкого окружения Красилова подходили к его портрету, клали цветы и венки с надписями «Невозможно забыть», «Дима, мы тебя любим».

«Очень энергичный мальчик был, общительный, веселый. Последний раз Дима приезжал на День матери. С мамой у них была очень сильная связь», – передает Ирина Сердюк, дети которой учились вместе с шоуменом.

Мать Красилова узнала о смерти сына, пока была в командировке в Уфе. В тот же день она вылетела в столицу.

«Он был душой компании – когда грустно, мог поднять настроение всем, крутой парень, очень жаль. Виделись год назад. Планы были грандиозные – во-первых, план был закрыть ипотеку, представьте, жилье в Москве, это огромные цели, огромная работа», – рассказывает знакомая Дмитрия в беседе с Kp.ru.

После отпевания мама танцора почувствовала недомогание и расплакалась. Пришлось звать на помощь врачей. Когда гроб Красилова опустили в могилу, женщина произнесла всего два слова: «Дима уснул».

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