«Дима, прости»: Наталья Лагода пыталась покончить с собой на глазах у семилетнего сына

Певица Наталья Лагода ушла из жизни в возрасте 41 года от запущенной формы острой пневмонии. У нее остался единственный сын Дмитрий Фисак. Молодой человек признался, что мать пыталась покончить с собой на его глазах, когда ему было семь лет.

Однажды вечером Дмитрий увидел исполнительницу хита «Маленький Будда» на открытом балконе. Семилетний ребенок быстро сориентировался и побежал к соседям.

«Она перегородила проход сеткой. Она сидела на окне: „Дима, прости“… Я потом выглядывал и видел ее на земле, потом побежал по соседям. Что-то надо было делать, в квартире только я и мама были», — рассказал он в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Соседи пришли на помощь взволнованному мальчику. Дима остался с домработницей до приезда дедушки с бабушкой. После случившегося Наталья Лагода выжила, но ей потребовалось три года на реабилитацию. За это время певица перенесла 12 операций, в том числе трепанацию черепа и операцию на голосовых связках. После этого она переехала на Родину, в Черкассы.

Пока артистка находилась в реанимации, сын регулярно навещал ее. Она извинилась перед ним, и Дмитрий не стал злиться на мать.

Единственный сын звезды живет сейчас в Батайске. Он женат и воспитывает 12-летнего сына.

Наталья Лагода несколько лет жила с бизнесменом Александром Кармановым, который ушел от нее к Ольге Орловой. Из-за этого артистка впала в тяжелейшую депрессию и совершила попытку суицида. В 2004 году она вышла замуж за одноклассника Виталия Семененко, у которого были проблемы с алкоголем. Певица также пристрастилась к спиртному.

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