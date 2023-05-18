«Дима меня спас»: певица Seville рассказала о работе с Биланом и призналась ему в любви

Певица и солистка группы «Artik & Asti» Seville вместе со своим коллегой, исполнителем Артемом Качером стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Девушка рассказала о работе, вспомнила детство и публично призналась в чувствах Диме Билану.

Севиль Велиева, настоящее имя артистки, в первый раз вышла на сцену в детском саду с песней «Лесной олень». Девушка вспоминает, что это был кастинг, где она не просто исполнила оригинал, а презентовала кавер. Родители оценили талант дочери, но настояли, чтобы она получила образование в другой сфере.

«Они верили, но в силу озабоченности родительской, в том плане, что они хотели – что это за профессия – музыкант. Они и хотели, чтобы я исполнила их мечту – став магистром филологических наук. Но я понимаю, что моя душа навсегда тянется к пению», – поделилась звезда.

Юная красавица получила диплом, но не забыла о своей мечте. Она принимала участие в многочисленных вокальных конкурсах. На шоу «Голос» она познакомилась с мэтрами российской сцены. Севиль вспоминает это время с теплотой в душе, а особенно наставников – Диму Билана и Леонида Агутина.

«Сначала я выбрала Агутина, но потом я поняла, что мы все равно не сможем в этом конкурсе без Димы, без друг друга. По счастливой случайности и обстоятельствам он меня потом спас. Поэтому я в начале была у Леонида Агутина, а потом Дима меня спас», – делится девушка.

Исполнительница говорит, что с тех пор прошли годы, но при встрече Билан упоминает о музыкальном конкурсе. Севиль не смогла сдержать чувств в эфире шоу на «Авторадио».

«Дим, я тебя очень сильно люблю, я не помню никаких комментариев, я тобой восхищаюсь как артистом, и рада видеть тебя теперь чаще», – призналась артистка.

Поклонникам особенно запомнилось выступление певицы на «Голосе» с треком «Listen». Многие отмечают, что тогда она была совсем другой. Знаменитость отметила, что дело не только в возрасте – ей было тогда 20 лет, но и в репертуаре.

Ранее мы писали о том, почему Наталья Подольская расплакалась из-за новой песни.