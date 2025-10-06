Дима Масленников устроил перформанс на концерте Клавы Коки, подогрев слухи о романе

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, подогрела слухи о романе с Димой Масленниковым. Появление блогера стало главным сюрпризом на концерте исполнительницы хита «Краш» в честь 10-летия ее творческой деятельности.

Как пишет mk.ru, Дима вышел сцену во время исполнения хита «Пятница» и устроил неожиданный танцевальный перформанс, сорвав аплодисменты в зале.

Совместный номер артистов подогрел интерес поклонников к личной жизни 30-летней Клавы. Осенью 2024 года певица объявила о расставании с блогером Александром Повериным, а уже в декабре Масленников признался, что встречается с девушкой, однако имя ее не раскрыл.

Продюсер Павел Курьянов, известный как Пашу, также не стал отрицать, что сердце артистки его лейбла Black Star не свободно. Он откровенно рассказал в беседе с МУЗ-ТВ, что Клава ему не рассказывает, но у него есть подозрения.

«Я слухи разные собираю и вроде бы там что-то есть, но, когда я задаю вопрос, она уклончиво отвечает», — заверил Пашу, добавив, что Клава выглядит «гармонично» рядом с Масленниковым.

Ранее Юрий Лоза высмеял Клаву Коку, отметившую 10-летие музыкальной карьеры сольным концертом в Москве. Композитор назвал ее «пестрой, но скучной» артисткой.