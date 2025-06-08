Дима Билан заговорил о болезнях и упомянул ВИЧ

Певец Дима Билан рассказал, что здоров и опроверг слухи о заболевании ВИЧ. Об этом он сообщил на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Слухи о проблемах со здоровьем Димы Билана начали ходить еще в 2022 году — тогда певец попал в больницу и перенес операцию. Некоторые СМИ писали также о том, что музыкант, возможно, лечится от инфекционных заболеваний.

Однако Билан поспешил опровергнуть этот факт. Он заявил, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Ну, во-первых, никаких у меня ВИЧ нет, извините. Об этом тоже много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Я абсолютно здоровый человек. Единственное — после перелома у меня система сосудов немножко на левой ноге, поехала, синяя коленка. А в остальном — прям все, слава богу, хорошо», — рассказал он.

Певец также поблагодарил врачей, заявив, что гордится российскими медиками.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан вспомнил о скандальном концерте в Самаре.