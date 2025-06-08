«Что-то подмешали»: Дима Билан вспомнил о его скандальном концерте в Самаре

Дима Билан вспомнил о скандале в Самаре.

Несколько лет назад артист выступил в алкогольном опьянении на Дне города в Самаре, а полтора года назад был замечен на вечеринке Насти Ивлеевой. Билан признался, что из-за этих скандальных историй переживает до сих пор.

По слова Димы, ему до сих пор стыдно за произошедшее. Певцу неловко обсуждать скандальный концерт в Самаре. Он предположил, что на его поведение могли повлиять и третьи лица, так как с похожими действиями недоброжелателей уже сталкивался и не раз.

«Мне было стыдно. Очень стыдно. Я не понимаю, что произошло. Может быть, что-то подмешали… Я пытался разобраться, почему меня так растащило... На самом деле так благодарен всем этим ситуациям. Я их все переработал в себе. Спасибо, что я опять в авангарде оказался этих вот историй. Потому что я как исследователь, какой-то космонавт, которому всегда интересны какие-то новые горизонты», — поделился Билан в интервью Надежде Стрелец.

Дима рассказал о том, что после его победы на Международном конкурсе многие хотели его подставить.

«Когда я победил на „Евровидении“, столько заказух было. Что только про меня не писали. Даже я поверил», — добавил Билан.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан намекнул на наличие внебрачного ребенка.