Дима Билан задумался об отказе от псевдонима: известно настоящее имя певца

Певец Дима Билан признался, что задумался об отказе от сценического псевдонима. Исполнитель хита «Держи» напомнил, что его настоящее имя Виктор, и именно так называют его близкие люди.

«Эту плоскость своей жизни я недостаточно потчевал, недостаточно уделял этой части жизни внимания, потому что я такой человек — не совсем для шоу-бизнеса. Я себя научил, выдрессировал, благодаря имени, приобретенному в том числе. А сейчас хочется каким-то образом отдавать дань своему родному имени», - разоткровенничался Билан в шоу «Без масок».

Как пояснил певец, Дмитрием звали его деда, поэтому он взял себе псевдоним в его честь. При этом артист выразил уверенность, что со сменой имени изменил и свою судьбу.

«Витя — это очень скромный, застенчивый, выросший в этом имени человек. Но когда ты меняешь город и выходишь один в поле, чтобы поменять характер и себя, надо поменять и имя», - пояснил свое решение Билан.

Он также подчеркнул, что чужим людям не разрешает называть себя Виктором.

«Если меня назовут Витя в толпе, то я никогда не повернусь», - заключил певец.

Ранее кондитер Максим Синицкий сообщил, что цена торта, который Дима Билан заказал на свой день рождения, могла составить до 500 тысяч рублей. Он выбрал для праздника десерт в виде цветка красного цвета. Дополнительно торт украсили подсветкой.