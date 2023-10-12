Дима Билан вышел на связь из больницы после слов матери, что все серьезно

Певец Дима Билан, госпитализированный 11 октября с бронхитом, вышел на связь. Он рассказал, что все нормально, и призвал не переживать.

На пост артиста в соцсетях обратил внимание Пятый канал.

Накануне мать артиста Нина Белан рассказала, что у сына «все серьезно». Она подтвердила, что у артиста бронхит, и добавила, что певцу «было плохо». Вместе с тем женщина призналась: сын многое не рассказывает.

На следующий день Билан попытался успокоить поклонников. Лежа на больничной койке, артист обратился ко всем: «Спасибо за ваши пожелания, за ваше беспокойство! У меня идет все в плановом режиме. Все нормально, стабильно. Не переживаем».

В день госпитализации стало известно, что у Билана затянувшийся бронхит. По некоторым данным, он рассчитывает выйти из больницы к 20 октября – в этот день назначены съемки финала шоу «Голос». Говорилось, что Билану назначат курс антибиотиков. Вместе с тем концерты знаменитости в этом году отменены. Они состоятся не раньше весны 2024 года.