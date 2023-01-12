Дима Билан внезапно решил стать женщиной

Прежде чем отыграть свой большой юбилейный концерт, культовый поп-исполнитель решил набраться сил в Индии.

Местом отдыха Билан выбрал известный своей фривольной атмосферой штат ГОА.

В первые же дни певец попробовал блюда индийской кухни а также столкнулся с забавными обычаями местных жителей.

Так, во время одной из прогулок, певцу поставили на лоб характерную красную точку, бинди, которую в индийской традиции наносят замужним женщинам.

Это достаточно известный ритуал, которому в шутку часто подвергаются доверчивые туристы, стремящиеся быть «на волне».

Появившись на улице, белый человек с точкой на лбу часто вызывает ироничную улыбку у ортодоксальных представителей индейской культуры.

Впрочем, эпатировать публику Билану не привыкать.

Напомним, недавно Дима признался, что из-за его поведения, бывает, страдают самые близкие его люди.