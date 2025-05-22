Дима Билан рассказал, как поздравил Мари Краймбрери с рождением первенца

Певец Дима Билан признался, что уже поздравил коллегу Мари Краймбрери с рождением первенца. Артист сделал подруге подарок, который она сама выбрала. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В мае 2025 года Мари и блогер Дава впервые стали родителями. У супругов родилась девочка. Пока подробностей исполнители не раскрыли, но поделились первыми кадрами с новорожденным ребенком.

Как оказалось, друзья уже поздравили родителей с прибавлением в семье. Например, Дима Билан, с которым Краймбрери несколько лет выступает в дуэте, сделал ей подарок, который выбрал из виш-листа.

«Что-то полезное в хозяйстве», - уточнил Дима.

Напомним, что Мари и Дава долгое время скрывали свои отношения. И лишь в начале 2025 года они опубликовали кадры, которыми подтвердили роман, а также беременность певицы. Почти сразу после этого артисты стали мужем и женой.

Ранее Дима Билан прокомментировал новость об участии SHAMAN в «Интервидении».