Дима Билан посетил «разваливающийся» дом, с которым связана часть детства

Певец Дима Билан во время гастролей по России заехал в село Пестрецы в Татарстане, с которым связана часть детства. Свой приезд артист не афишировал.

Здесь находится «маленький разваливающийся домишко» - в нем певец когда-то гостил у тети. Кумир признался, что в этом месте сконцентрировано «столько силы и истории».

«В какой-то степени закрыл свой гештальт», - сказал 40-летний артист. Он остался доволен визитом и увез положительные эмоции.

Место рождения Билана – город Усть-Джегута в КЧР. Часть детства прошла в Набережных Челнах, другая - в КБР.

Весной Билан рассказал о недуге, который мучает его с 12 лет. Болезнь связана с пищеварительной системой – других подробностей артист не привел. Из-за нее Билан решился на операцию.