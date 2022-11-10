17:46, 10 ноября 2022
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Дима Билан посетил «разваливающийся» дом, с которым связана часть детства
Певец Дима Билан во время гастролей по России заехал в село Пестрецы в Татарстане, с которым связана часть детства. Свой приезд артист не афишировал.
Здесь находится «маленький разваливающийся домишко» - в нем певец когда-то гостил у тети. Кумир признался, что в этом месте сконцентрировано «столько силы и истории».
«В какой-то степени закрыл свой гештальт», - сказал 40-летний артист. Он остался доволен визитом и увез положительные эмоции.
Место рождения Билана – город Усть-Джегута в КЧР. Часть детства прошла в Набережных Челнах, другая - в КБР.
Весной Билан рассказал о недуге, который мучает его с 12 лет. Болезнь связана с пищеварительной системой – других подробностей артист не привел. Из-за нее Билан решился на операцию.
Источник фото:Memetov Arsen/East News
Источник:Бизнес Online
Автор:Лилия КараеваТеги:
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