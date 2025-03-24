Диктор Кочергин признался, что мысли о гибели дочери в лифте отравляют ему жизнь

Диктор Евгений Кочергин спустя девять лет решил рассказать о гибели дочери. Девушка умерла при падении лифта в жилом комплексе. И мысли о том, что она пережила, до сих пор мучают ведущего.

Евгений Александрович признался, что его дочь на протяжении долгого времени боролась с лифтами в «Алых парусах». А 14 января 2016 года она зашла в лифт, у которого оборвался канат.

«Эту страшную новость сообщил муж дочери, это было 14 января, первый день Старого Нового года. Няня сказала, что был жуткий грохот», - признался диктор в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Вспоминать об этом Кочергину все еще тяжело. Он не может перестать думать о том, что происходило с его дочерью в закрытом лифте.

«Что она испытывала в эти секунды? Мне это отравляет жизнь и не дает покоя. Забыть об этом я не могу», - поделился ведущий.

Виновные за смерть девушки, по словам Евгения Кочергина, уже понесли наказание — электромеханик и владелец фирмы по выпуску лифтов.

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