Диктор Анна Шатилова рассказала, чем занимаются ее внуки

Диктор Анна Шатилова рассказала об увлечениях ее внуков, об этом сообщает mk.ru.

Анна Шатилова — одна из самых известных дикторов СССР. Она была первой ведущей программы «Время». У Анны Николаевны небольшая семья — замужем она была лишь однажды, брак с Алексеем Шатиловым подарил супругам сына Кирилла. Сейчас мужчине уже 56 лет, он воспитывает двоих детей.

Шатилова признается, что очень любит своих внуков Святослава и Всеволода и часто проводит с ними время.

«Сева уже окончил с красным дипломом строительный Университет. Сейчас в магистратуре, первую неделю как пошел работать. А Святослав — художник. Окончил художественную школу, но после 9-го класса пошел в колледж», — рассказала диктор.

Телеведущая сообщила, что ее внуки сейчас живут за городом, но она все равно находит время увидеться с ними.

«Вот в такой суете и живем. Хлопот полон рот. Я вот поеду к ним скоро, потому что в субботу утром один из них уже там будет», — объяснила она.

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