«Диктаторские нотки»: певица Алсу честно высказалась об отце

Алсу рассказала, что у ее отца присутствуют диктаторские нотки. Об этом сообщает ОК!

Певица Алсу призналась, что всегда чувствовала себя под опекой мужчин — сначала в те времена, когда ее воспитывал отец, а затем, когда она вышла замуж за Яна Абрамова.

«Я была [за отцом, — прим. ред.] как за каменной стеной, никогда ни о чем не думала. Всегда знала, что любая проблема и любой вопрос будут решены и закрыты. Вышла замуж. И меня, можно сказать, из рук отца передали в руки Яна, который точно так же меня носил на руках», — рассказала она.

Вспоминая о характере отца, Алсу не скрывает, что он был непростым.

«У него сложный характер, какие-то диктаторские нотки присутствуют. Но на примере моей мамы мне казалось, что женщина должна быть в отношениях с мужем мудрой. Сейчас у меня все изменилось в этом смысле, я эту мудрость считаю… не мудростью уже», — добавила она.

Алсу рассказала, что мудростью она считала покорность и умение сглаживать углы в конфликтных ситуациях. Певица рассказала, что и сама так жила в браке с Абрамовым, но вскоре решила развестись и не закрывать глаза на проблемы в отношениях.

«Были разные моменты, которые меня не устраивали, на которые я пыталась закрывать глаза, но потом произошло некое событие, которое стало для меня, в общем-то, не причиной, а уже окончательным поводом для моего решения», — рассказала она.

