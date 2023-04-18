«Дико раздражало»: Зацепин рассказал о капризах попавшей в «Фабрику звезд» по блату Алексы

В начале нулевых проект «Фабрика звезд», в котором из неизвестных вокалистов делали настоящих артистов, имел огромный успех. Зрители следили и за выступлениями участников, и за их жизнью в общем доме, где часто разгорались настоящие страсти. Одной из довольно ярких героинь шоу была юная Алекса, запомнившаяся многим поклонникам благодаря роману с Тимати. Однако попала на ТВ девушка далеко не при помощи своего таланта.

В прошлом году продюсер «Фабрики» Лина Арифулина призналась, что певицу взяли в проект по блату. За нее договорился влиятельный отец – руководитель компании «Энергосбытпром». Антон Зацепин, участвующий в шоу в одном сезоне с ней, отметил, что «особое отношение» к Алексе чувствовалось даже в звездном доме. Она не отличалась покладистым характером и постоянно капризничала, что всех сильно раздражало.

По словам Зацепина, некоторые «фабриканты» сами решили взять шефство над вокалисткой, но в итоге потом об этом сильно пожалели. Антон считал, что богатый отец специально отправил дочь на проект, чтобы она прочувствовала настоящую жизнь, однако в итоге ничего не вышло.

«Она только попала — и тут же ее окружили… Золото к золоту, короче. Меня это дико раздражало», - поделился певец в беседе с Яной Чуриковой.

Не радовало участие в проекте Алексы и самих продюсеров. Лина Арифулина подчеркивала, что она не обладала выдающимися вокальными данными, поэтому сильно выделялась среди остальных. Певица в принципе выглядела словно жена олигарха, пришедшая просто развлечься. Также она себя и вела. Зацепин вспоминал, как во время гастролей девушка начала истерику из-за того, что у Анастасии Кочетковой было такое же платье, как у нее.

«Настю Кочеткову совершенно в другую сторону повернуло. «Какого фига она купила такое же платье как у меня?! Я только вчера его приобрела!» — вот первая линия короны», - рассказал Антон Зацепин.

Ранее участник «Фабрики звезд» рассказал, как на самом деле победила в проекте Ирина Дубцова.