Антон Зацепин рассказал, что Ирине Дубцовой помогали на «Фабрике звёзд»

Сорокалетний блондин, певец и танцор Антон Зацепин поделился подробностями участия в проекте «Фабрика звёзд-4».

Артист стал финалистам четвёртого сезона «Фабрики» и сейчас, спустя много лет, решился поведать общественности закулисные тайны музыкального шоу.

В частности, в общении с изданием Газета.Ru, Антон признался, что его коллега Ирина Дубцова находилась под протекцией вышестоящего начальства.

Узнал Зацепин об этом по чистой случайности – шепнул на ухо участник «Фабрики Звезд» Ратимир Шишков.

«Подхожу к нему, он и говорит: передай всем, что начальство сказало, чтобы мы все за Дубцову голосовали!» Меня как холодной водой обдали. Потому что так не должно быть! Подхожу к ребятам, а Доминик (Доминик Джокер): «Отстань, мы знаем», — вспоминает певец.