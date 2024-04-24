«Дико расстроена»: Юлианна Караулова рассказала, как испортила внешность у косметолога

Певица Юлианна Караулова заявила, что жалеет об увеличении губ. Однажды она решилась на эту процедуру и осталась недовольна своим новым видом, пишет Kp.ru.

Журналисты поинтересовались у звезды, как она относится к косметологическим и хирургическим процедурам, с помощью которых можно изменить свою внешность. Артистка призналась, что не против этого, но в ее случае выбор был неправильным. Когда-то девушка увеличила себе губы.

По словам Карауловой, после рождения ребенка она захотела что-то изменить в себе. Тогда она обратилась к косметологу, который посоветовал увеличение губ. Звезда согласилась, но с одним условием – чтобы губы были не слишком большие.

«Косметолог, как мне показалось, вколола достаточно много. Я была дико расстроена. Пока препарат выходил, где-то полгода, я себе не нравилась внешне. Сейчас я думаю, что зря я это тогда сделала, потому что никаких криминальных ситуаций у меня не наблюдается», – поделилась Юлианна.

По мнению артистки, самое главное – вера в себя. А маленькие губы можно увеличить без серьезных методов, просто подрисовать карандашом или помадой.

Ранее мы писали о том, как продюсер Яны Рудковская прокомментировала информацию о смерти блогера Лены Миро. Звезда употребила фразу «карма настигла».