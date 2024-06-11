«Дико любопытно узнать»: Меньшова назвала своей мечтой взять интервью у Путина

54-летняя актриса Юлия Меньшова призналась, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Телеведущая отметила, что ей хотелось бы поговорить с Путиным, когда он уже не будет президентом России, чтобы его «ничего не сковывало». Однако Меньшова сомневается, что Владимир Владимирович придет к ней на интервью, поскольку глава страны не любит вопросы о личной жизни, а они интересуют звезду.

Актриса призналась, что расспросила у Путина, почему он так долго скрывал свое семейное положение. Также она бы хотела узнать, есть ли у президента маленькие дети и почему он их не показывал миру. Меньшовой интересно услышать аргументы в пользу такой позиции.

«Потому что, на самом деле, наличие семьи утепляет образ человека. Я думаю, это была какая-то особая позиция, но с чем она была связана? Дико любопытно узнать», — добавила телеведущая.

Примерно 25 лет назад Меньшова вышла замуж за Игоря Гордина. Артистка счастлива в браке, однако, как оказалось, до встречи с будущим супругом у нее был опыт зависимых отношений. Телеведущая раскрыла подробности личной жизни.