«Дико грязный развод»: Анна Седокова рассказала о семейной драме

Детство популярной певицы Анны Седоковой нельзя назвать легким. Родители артистки развелись, когда она была маленькой — маме приходилось много работать, чтобы прокормить семью. Будущая звезда тяжело переживала их разрыв — до сих пор исполнительницу беспокоит психологическая травма.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что ей было шесть лет в момент развода родителей. Тогда маленькая Аня почувствовала себя максимально брошенной. Спустя много лет в душе Седоковой осталась боль и обида на отца, хотя он умер несколько лет назад.

Разобраться в психологических травмах знаменитость решила в эфире программы «Место Силы» на ТНТ.

«У них с мамой был дико грязный развод с мамой, они страшно ругались. Я жила с обидой на папу, потому что нам приходилось работать за мешок картошки, чтобы выжить», — рассказала исполнительница.

Анна вспомнила, как один раз отец подарил ей бирюзовую шапочку и шарфик — это было единственное, что связывало ее с родителем. Будущая звезда носила эти вещи до тех пор, пока они не износились.

Артистка считала, что отец не любил ее и поэтому с ней не виделся. Но однажды он попытался украсть Анну — тогда она убедилась в чувствах родителя. Однако звезда до сих пор не понимает, почему он не стал бороться за нее и исчез из жизни.

Эксперты высказали разные предположения. Возможно, отец был холоден с Седоковой из-за чувства вины или не мог забрать дочь в связи с финансовыми трудностями.

Участник шоу Максим Съедугин посоветовал Анне написать письмо папе — это могло бы помочь ей найти ответы на все вопросы.

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