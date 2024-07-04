Анна Седокова рассказала о желании усыновить ребенка и открыть шелтер «Дом для мам»

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», участница нового реалити-шоу «Выжить в Дубае» и мать троих детей Анна Седокова рассказала, что готова пойти на усыновление.

«Я очень люблю детей, и хочу, чтобы их было больше. Мне бы хотелось усыновить ребенка», - рассказала она в интервью Teleprogramma.pro.

На вопрос, кто больше заслуживает победы на шоу «Выжить в Дубае», Седокова сказала, что больше симпатизирует «народной команде», особенно узнав, что некоторые из участников «спасают человеческие жизни, а получают зарплату в 40 тысяч рублей».

Также Седокова рассказала на что бы потратила деньги, если бы победила в шоу. Певица хочет открыть свой шелтер, или, как она его называет, «Дом для мам».

«Это такое место для женщин с детьми, столкнувшихся со сложными ситуациями. То есть для тех, кто пережил домашнее насилие, а также борющихся за своих детей, когда партнер пытается их отобрать. Там бы они оказались в безопасности, смогли бы получить профессиональную юридическую помощь», - поделилась Седокова.

Несмотря на то, что Седокова уже выбыла из состязания, она все же намерена осуществить свои планы: «Я обязательно заработаю деньги и сделаю это!»

Ранее мы сообщали, что участие в реалити-шоу далось Анне Седоковой нелегко: она столкнулась с травлей участников, из-за которой она каждый день плакала и сталкивалась с паническими атаками. Седокова пробыла в проекте лишь неделю. Другие звезды ополчились против нее и обвинили в лицемерии.