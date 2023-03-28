«Дикий вой»: Анна Нетребко с изменившимся голосом опозорилась на публике

Оперная дива Анна Нетребко всегда отличалась сильным голосом, который и прославил ее на весь мир. Несмотря на популярность, артистка старается искать новые приемы, чтобы еще больше удивить публику. Но слушатели не оценили изменившийся голос брюнетки и раскритиковали ее в соцсетях.

Знаменитость опубликовала в личном микроблоге видео с очередной репетиции, которую устроила у себя дома. Она рассказала, что активно готовится к новым выступлениям и Пасхе. Анна позировала с аккомпаниатором, который сидел за белым роскошным роялем. Сама же певица была в простом сарафане и очках. Она стояла у микрофона и исполняла композицию, но в очень странной манере.

Подписчикам не понравился жесткий и более грудной тембр голоса женщины. Сама же звезда поспешила напомнить, что это непривычное звучание.

«Забудем на время сладкоголосую Снегурочку и Шамаханскую царицу! На их место встает злая и жестокая Вавилонская дева. Да, я могу менять свой голос – ломанем в Набукко, друзья!» – написала исполнительница в личном микроблоге.

Поклонники были не готовы к такому преображению. Многие раскритиковали Нетребко, досталось даже музыканту.

«Зачем? Что это такое?», «Боже, какой у вас расстроенный инструмент! Вся первая октава out of tune. А «си» вообще между двух звуков. Wow... Не солидно совсем», «Дикий вой получился. Ужас какой… Зачем же выкладываете такое?» – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, почему гонорары оскандалившейся Анны Нетребко уменьшились в 10 раз.