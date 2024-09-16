«Дикий люкс, Филя!»: Собчак показала необычный подарок от Киркорова на годовщину свадьбы с Богомоловым

Певец Филипп Киркоров порадовал журналистку Ксению Собчак подарком на ее годовщину свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Артист подарил ей сумку в виде птицы.

Недавно телеведущая отпраздновала пятилетие семьи со своим мужем. Супруги собрались с близкими в одном из заведений Москвы. В этот день они получили немало поздравлений, а также подарков от друзей. Не забыл о сюрпризе и Филипп Киркоров. Его подарок Ксения отдельно засняла для личного блога.

Собчак показала, как достала из коробки небольшую фигурку птицы. Как оказалось, это не просто статуэтка, а сумка.

«Ну это вообще какой-то дикий люкс, Филя! Лучшая сумка. Спасибо, любовь моя, лучший друг! Подарок замечательный!» - отметила журналистка.