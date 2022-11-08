Наплевательское отношение: Тарасов унизил супругу Костенко
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко стараются демонстрировать на публике полную идиллию в отношениях. Но поклонники считают, что у супругов есть недомолвки и даже конфликты, о которых они замалчивают.
Многие отмечают, что девушка делает все для своего мужа, а он иногда относится к ней неуважительно. На днях Тарасов опубликовал в личном микроблоге сомнительное видео, на котором в шутку дерется с супругой. Они участвуют в челлендже, в ходе которого бьют друг друга подушками и обливают водой. В конце ролика футболист оплевал любимую прямо изо рта и получил ответный плевок.
«Вот так любим друг друга», – подписал публикацию Дмитрий.
Подписчики знаменитости не оценили идею пары и усмотрели в действиях мужчины скрытую агрессию.
«Абьюз во всей красе», «Уверена, что он без камер хорошенько так давит ее и самоутверждается», «С какой злостью он ей в лицо плюнул», «Ваше видео вызывает недоумение, вы же специально ей в лицо плюнули», «Перебор», – пишут в комментариях.
Напомним, что в прошлом Тарасов уже оказывался в центре скандала. В эфире выпуска шоу рэпера T-killah футболист заявил, что иногда может «дать леща» своей жене.
«Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, в которую женщина заходить не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить небольшого леща, я считаю. Почему нет», – говорил мужчина.
Тогда слова знаменитости вызвали волну критики и негатива. Анастасия вышла на связь с поклонниками и пояснила, что в ее семье нет рукоприкладства. Оказалось, что Тарасов просто неудачно пошутил. Девушка призналась, что сразу бы ушла от мужа, если бы он позволил себе лишнего.