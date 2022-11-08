Наплевательское отношение: Тарасов унизил супругу Костенко

«Вот так любим друг друга», – подписал публикацию Дмитрий.

Подписчики знаменитости не оценили идею пары и усмотрели в действиях мужчины скрытую агрессию.

«Абьюз во всей красе», «Уверена, что он без камер хорошенько так давит ее и самоутверждается», «С какой злостью он ей в лицо плюнул», «Ваше видео вызывает недоумение, вы же специально ей в лицо плюнули», «Перебор», – пишут в комментариях.

Напомним, что в прошлом Тарасов уже оказывался в центре скандала. В эфире выпуска шоу рэпера T-killah футболист заявил, что иногда может «дать леща» своей жене.

«Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, в которую женщина заходить не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить небольшого леща, я считаю. Почему нет», – говорил мужчина.

Тогда слова знаменитости вызвали волну критики и негатива. Анастасия вышла на связь с поклонниками и пояснила, что в ее семье нет рукоприкладства. Оказалось, что Тарасов просто неудачно пошутил. Девушка призналась, что сразу бы ушла от мужа, если бы он позволил себе лишнего.