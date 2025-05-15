Диджея Мини-Вовчика из клипов Little Big обвинили в растлении школьницы. Об этом сообщает NEWS.ru.

15-летняя школьница из города Сланцы Ленинградской области рассказала, что с ней после вечеринки в клубе начал переписываться диджей, выступающий под псевдонимом Мини-Вовчик. Мужчина начал выпрашивать у девочки интимные снимки, однако она отказала, после этого диджей написал, что вход для школьницы в клуб будет закрыт навсегда.

Когда историю опубликовали в соцсетях, первым отреагировало руководство клуба — там заявили, что отстранили от работы диджея.

«Данный резидент больше не будет выступать у нас. Большая шутка Вовы превратилась в нечто плохое, что понесет плохую репутацию. Наша команда не знала ничего об этих диалогах, как только узнали — приняли меры», — заявили владельцы заведения.

Позже в содеянном признался и сам артист. Он принес извинения девушке и заявил, что встанет на путь исправления.

«Я очень сильно перед всеми извиняюсь и обещаю, что такого больше не будет. Для меня сейчас много произошло уроков — что такое хорошо, а что такое плохо», — рассказал он.

Мини-Вовчик получил широкую известность после съемок в клипах группы Little Big.

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