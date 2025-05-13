Агент осужденного за домогательства Жерара Депардье прокомментировал приговор артисту

Французского актера Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах по отношению к двум коллегам на съемочной площадке. Агент знаменитости Арно Фрилле считает, что приговор был вынесен из-за давления общества.

По мнению Фрилле, суд не захотел противостоять давлению современного общества, а страх перед осуждением перевесил «стремление к чистому и беспристрастному правосудию».

Он добавил в разговоре с «Известиями», что, несмотря на аргументы защиты, судья подчинился «диктату СМИ» и не стал выносить решение, основанное на законе и фактах. Как пояснил Фрилле, фемида захотела просто избежать разногласий.

«Здесь обвинение равносильно признанию виновным. А оспаривание обвинений равносильно новому осуждению. Жерар собирается подать апелляцию», - заключил агент артиста.

Напомним, в сексуальных домогательствах Депардье обвинили две женщины, которые работали с ним «Зеленые ставни» 2021 года. В итоге 76-летнего артиста приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.