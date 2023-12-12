Диджей Катя Гусева заявила, что ревнует Филиппа Киркорова к новой возлюбленной

Диджей Катя Гусева, которая раньше часто появлялась на светских мероприятиях в компании 56-летнего певца Филиппа Киркорова, призналась, что ревнует артиста к его новой возлюбленной, продюсеру Татьяне Тур.

Как подчеркнула Гусева, Киркоров всегда предпочитал блондинок. Она также признала, что Тур прекрасно смотрится рядом с эпатажным поп-королем.

«И, конечно, я немного ревную Филиппа. Вроде бы мне, замужней девушке, не надо ревновать, но сказываются четыре года нашего плотного с Филиппом общения. Хотя рабочая связь у нас, по-прежнему, крепка», — сказала диджей в беседе с порталом Утро.ру.

Весной 2023 года Киркоров внезапно заявил, что влюбился, и его сердце занято человеком, «ради которого хочется жить и творить». Однако имя возлюбленной 56-летний музыкант не раскрыл. В ноябре на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Киркоров появился с обручальным кольцом, но вновь отказался назвать имя своей возлюбленной. При этом на многих светских мероприятиях его сопровождает Татьяна Тур.

Ранее 41-летняя генпродюсер Gutseriev media Татьяна Тур рассказала, что они с Филиппом познакомились в 2015 году, когда ее подопечная Полина Гагарина выступала на международном песенном конкурсе «Евровидение».