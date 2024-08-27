Диджей из РФ достал триколор и включил трек «Матушка Земля» на концерте в ФРГ

Российский артист DJ Коля Фанк выступил на фестивале Russian Vibe Open Air в немецком городе Дортуменде. Музыкант неожиданно включил трек «Матушка Земля» в исполнении Татьяны Куртуковой и вышел на сцену с флагом России.

Как отмечает 360.ru, Фанк обратился к зрителям и попросил тех, кто понимает по-русски, поднять руки вверх.

«Все русские люди руки выше», - прокричал со сцены диджей.

При этом публика положительно отреагировала на перформанс артиста. Люди начали подпевать и активно поддержали диджея.

На опубликованных кадрах также видно, что в толпе появились российские флаги, которые принесли с собой зрители.

Ранее певица Наташа Королева дала концерт в Пятигорске. Она подготовила номер с танцорами, одетыми в цвета российского флага. А также с теплом обратилась к отечественным фанатам. Певица призвала всех обмениваться энергией.