«Дибров у тебя не вызывает стыда»: Никита Джигурда ответил Садальскому на критику и упреки

Никита Джигурда ответил на критику Стаса Садальского, вспомнив Дмитрия Диброва. Артист посвятил пост коллеге в соцсети.

Стас Садальский раскритиковал шоу с участием Джигурды про лечение от зависимостей. Более того, актер заявил, что Никита согласился на проект из-за «нищеты». В свою очередь, артист предположил, что Стас хайпует на его имени. В качестве примера Джигурда привел оскандалившегося Дмитрия Диброва и поинтересовался, почему Садальский не комментирует события из жизни телеведущего.

«Стыдно ему, видите ли, смотреть шоу! Дибров у тебя, мой любимый Садальский, это не вызывает стыда. А здесь вдруг тебе, братан, стыдно стало. Ты чего? Или ты так хайпуешь? Но здесь ты попутал рамсы. Поэтому, братан, не тебе судить — раз. Не тебе наезжать на старших по званию — два», — высказался Никита.

Джигурда предложил актеру встретиться и обсудить конфликт. Он уверен, что живой диалог поможет им прийти к согласию и миру.

«Знаю, что ты настоящий. И знаю, что и я настоящий. Если бы ты это знал, ты бы повел себя по-другому. Но поскольку мы в игре космической — весь мир театр, и мы артисты в нем — спектакль сердечных чакр, в котором мы живем, творим, горим, летаем и духом воскрешаем то, что зовут огнем любви…», — резюмировал Джигурда.

Ранее сообщалось, что Джигурде заплатили за участие в реалити-шоу с Анастасией Волочковой «20-летнюю пенсию». Подробности читайте в этой новости.