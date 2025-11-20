«Я мог бы заработать еще больше»: Джигурда раскрыл, сколько ему и Волочковой заплатили за скандальное реалити-шоу

Шоумен Никита Джигурда признался, что получил за участие в реалити с балериной Анастасией Волочковой крупную сумму. По словам артиста, гонорар эквивалентен его 20-летней пенсии.

В ноябре 2025 года на телевидении стартовало шоу «Звезды под капельницей», в котором собрали знаменитостей с зависимостями. Среди участников оказались и бывшие друзья — Волочкова и Джигурда. Как выяснилось позже, они не знали о том, что встретятся на проекте. Никита поделился, что согласился на скандальное реалити только ради денег. Он ответил Оскару Кучере и Стасу Садальскому, критиковавшим программу, и заявил — за такой гонорар они бы тоже согласились.

«Если бы мой любимый Стас Садальский и Оскар Кучера знали, сколько нам с Настей заплатили за участие в этом шоу, в этом спектакле, то сами бы захотели поучаствовать — тем более, что все было под контролем, договорено. Да, были импровизации, но я получил сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии — я же пенсионер! Вот 20-летнюю пенсию мне заплатили сразу за участие и за определенные действия: чтобы я напился, покуролесил», - рассказал Джигурда.

По признанию шоумена, если бы он согласился развивать скандал с Волочковой, то получил бы еще больше денег. Однако после первого выпуска их взаимодействия закончились.

