Дибров рассказал, почему взял в жены супругу младше его на 30 лет: вот в чем причина

Дмитрий Дибров был четыре раза в браке. С последней супругой Полиной, которая подарила телеведущему троих сыновей, он живет уже 17 лет. Журналист рассказал, почему стоит жениться на молодых женщинах.

С первой женой Эльвирой телеведущий прожил всего три года. В браке родился сын Денис. Второй супругой Диброва стала журналистка Ольга — она подарила Дмитрию дочь Ладу. Но их союз просуществовал семь лет, а после развода Ольга уехала жить в Париж.

В третий раз шоумен женился на внучке отчима Альксандре Ильвес, но их брак продлился всего 1,5 года.

С нынешней супругой Полиной Дибров познакомился, когда ей было всего 17 лет. Девушка вышла замуж за телеведущего после достижения совершеннолетия. Их брак критиковали в прессе из-за слишком большой разницы в возрасте — Полина младше супруга на 30 лет. Но, несмотря на это, они вместе уже 17 лет и воспитывают троих сыновей.

Помимо работы на телевидении, 64-летний Дибров увлекается музыкой. Он признался, что молодая жена поддерживает его во всех начинаниях.

«Наверное, в этом и есть смысл жениться на молоденьких красавицах — у тебя уже готова аудитория», — признался он в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее супруга телеведущего отправилась в одну из клиник Индии, чтобы пройти программу по сыроедению. Жене шоумена стало плохо на пятый день детокса.