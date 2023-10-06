Дибров признался, что с женой и перед камерами говорит разными голосами

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что с женой и на съемках говорит разными голосами. Во время ссор дома голос становится писклявым – в такие моменты человек даже не понимает, насколько противен, отметил он.

Подробности Дибров привел в интервью изданию Газета.Ru.

«Голос мой отличается, когда я переступаю порог «Останкино», и когда я из «Останкино» выхожу», - заметил ведущий.

На съемках надо опираться на диафрагму, учит Дибров, в этом случае тело начинает работать в качестве резонатора. Ведущий рассказал о нескольких видах голоса.

«Я сейчас с вами говорю телевизионным, а вот бытовым — это когда я говорю от легких. Он такой писклявый… Голос, каким вы работаете в камеру и каким вы ругаетесь с женой — это не один и тот же голос», - заявил ведущий.

Дибров посоветовал взять недорогие уроки у профессионалов по сценической речи, если человек «хочет дойти до сути».

Ранее Дибров раскритиковал журналистку Ксению Собчак за непрофессионализм. Он отметил, что знаменитость в своих публикациях на YouTube-канале делится размышлениями, но не экспертным мнением. Дибров считает, что если говорить на политические темы, как делает Собчак, нужны инсайды. Ведущий также вспомнил отца Собчак, назвав его гениальным. Дибров добавил, что дочь чиновника таковой не является.