Дибров и Малахов в Африке, Ургант в Узбекистане: телеведущие ведут экскурсии ради денег

Не секрет, что большинство звезд отечественного шоу-бизнеса предпочитают отдыхать с размахом несколько раз в год. Не отстают от них и представители журналистики, вот только им приходится чередовать отпуск с работой. Правда, в последствии их труды с лихвой окупаются, так как деньги, получаемые в путешествиях, могут даже перекрывать заработки в России от эфиров.

Несколько недель назад общественность потрясла новость об увольнении Дмитрия Диброва. Практически бессменный ведущий «Кто хочет стать миллионером?» лишился работы, и его супруга жаловалась, что теперь их семья потеряла основной заработок. Однако артист горевать не стал и вместо этого увез родных в Африку. Причем направление было выбрано неслучайно, так как в Намибии у Диброва наметилась неплохая подработка.

Как стало известно, Дмитрий в путешествии выступает в качестве звездного гида для 25-ти состоятельных туристов. Он вместе с ними гуляет, посещает достопримечательности, да и в целом делает все, чтобы им было весело. Но развлекает их не только журналист, но и его жена. Так, пока мужская половина ловит рыбу, Полина делится с женщинами секретами сохранения домашнего очага. Таким образом, Дибровы не только бесплатно отдыхают, но еще и зарабатывают в тяжелые для семьи времена.

Не отстает от экс-звезды телевикторины и Елена Летучая. По информации kp.ru, одна из главных ревизоров страны проводит экскурсии по водопадам Исландии. А вот Ургант-старший, пока сын пытается восстановить карьеру в России, возит туристов по Узбекистану. В феврале Андрей показывал путешественникам восточную экзотику Самарканда и Бухары, а в августе собирается поехать зарабатывать в Италию.

К экскурсионной кормушке подключился и совсем неожиданный персонаж, который свое место на телевидении не терял. Но, по всей видимости, возможность бесплатного тура смогла соблазнить и Андрей Малахова. Пока даты его поездки неизвестны, но на сайте туристической компании указано, что ведущий собирается отправиться в Кейптаун. Стоимость его сопровождения составляет 690 тысяч рублей. И все 12 билетов уже выкуплены.

Ранее стало известно, кто заменил на посту ведущего в «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва.