Диана Гурцкая пришла на могилу мужа Петра Кучеренко в годовщину его смерти

Певица Диана Гурцкая посетила могилу мужа Петра Кучеренко в годовщину его смерти. Артистку в черном платье заметили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает StarHit.

Журналисты засняли, как Гурцкая покидала участок, на котором похоронен ее супруг. Ее сопровождал сын Константин. Он вел маму под руку. Также, судя по кадрам, которые удалось сделать на кладбище, почтить память Петра пришли и другие его близкие. Они принесли на могилу цветы.

Напомним, что Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу. По пути в Москву ему резко стало плохо. Самолет экстренно посадили в Минеральных Водах, но врачи уже не смогли реанимировать мужчину.

Диана Гурцкая тяжело переживала смерть супруга. Она не могла смириться с утратой и даже винила себя, так как ее не было рядом с ним в последние минуты жизни. Певица считала, что могла бы помочь.

К слову, на Троекуровском кладбище родные Кучеренко поставили большой памятник с колоннами. Он выполнен из белого камня.

Ранее Диана Гурцкая в день рождения призналась, что покойный муж рядом с ней.