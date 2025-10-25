Диана Гурцкая отказалась заниматься политикой и продолжать дело мужа. Об этом сообщает «Абзац».

Муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко скончался еще в 2023 году. Мужчина занимался политикой — он был заместителем министра науки и высшего образования РФ.

Певица рассказала, что не собирается идти в политику и продолжать дело супруга. По словам знаменитости, ее призвание — быть на сцене и дарить радость людям.

«Я человек творческий. Без творчества не могу, без музыки. Это моя жизнь, мой воздух. Политики — это грандиозные люди, большие профессионалы. Я никогда о себе так громко не думала и не имела таких больших амбиций», — объяснила она.

Гурцкая добавила, что у нее нет смелости для того, чтобы пойти в политику.

