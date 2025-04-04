Диана Гурцкая осудила психиатра, сравнившую детей с аутизмом с собаками. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Диана Гурцкая высказалась о психиатре Александре Игнатовой, которая сравнила детей с аутизмом с собаками и обезьянами. По словам знаменитости, подобные заявления, особенно со стороны врача, недопустимы.

«Я не хочу это слышать, я не могу это понять. Эту тональность по отношению к детям. Это недопустимо!» — заявила она.

Гурцкая также намекнула на то, что Игнатова, вероятнее всего, не любит свою работу.

«Вообще, каждый из нас, когда выбирает профессию, любит свою профессию. Здесь у меня вопрос… Я думаю, что вы поймете», — рассказала певица.

Ранее мы писали о том, что Эвелина Бледанс высказалась о психиатре, сравнившей детей-аутистов с собаками.