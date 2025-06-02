Диана Арбенина прокомментировала падение на концерте в Санкт-Петербурге

Диана Арбенина заявила, что находится в хорошей форме после падения на концерте в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит The Voice.

В ноябре 2024 года певица чудом уцелела на концерте в Санкт-Петербурге. Диана перелезла через перила и наступила на край ограничительной сетки, в результате чего сорвалась на танцпол. По словам Арбениной, она сделала два вывода после произошедшей ситуации.

Во-первых, по мнению Дианы, у нее «лучшая публика в мире», которая «никогда не подведет и подхватит», если она упадет. А, во-вторых, артистка считает, что находится в хорошей форме в свои годы.

«Спасибо всем моим тренерам, по фитнесу, боксу, плаванию, теннису. Ребята, я, как видите, далеко не безнадежна. И действительно в своем возрасте в неплохой физической форме. Это довольно тяжело поддерживать, но оно того стоит. Так что посмотрите на меня и делайте как я», — высказалась знаменитость.

Как выяснилось, в преддверии нового концерта Диана запустила спортивный челлендж: певица каждый день по 50 раз отжимается, качает пресс и приседает.

Ранее директор Дианы Арбениной высказалась о конфликте певицы с Валерией Гай Германикой. Подробности читайте в этой новости.