Диана Анкудинова устроила из подаренной ей Игорем Крутым квартиры кладовку. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион».

В декабре 2023 года Диана Анкудинова сообщила, что композитор Игорь Крутой подарил ей квартиру в Москве. Певица не уточнила, какой площади ее жилье, но рассказывала, что какое-то время там жила ее бабушка. По словам знаменитости, в один из дней ее родственницу ограбили.

«Вернувшись, я обнаружила, что в месте, где должны были лежать деньги, спрятанной там суммы больше не было. Оказывается, к бабушке приходили люди, которые назвали себя работниками ЖКХ. Они заявили, что им нужно проверить газ», — рассказала знаменитость.

Впрочем, сейчас в подаренном жилье никто не живет. По словам Анкудиновой, в квартире она устроила склад своих вещей.

«Я жила в квартире, подаренной Игорем Яковлевичем, шесть лет. Теперь я почувствовала, что переросла эту квартиру и сняла другую. Та квартира превратилась в пункт сборов — там лежат мои вещи и чемоданы», — объяснила она.

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