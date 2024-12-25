«Диагноз такой страшненький»: сын Натальи Сенчуковой о рецидиве рака у певицы

Сын певицы Натальи Сенчуковой Василий рассказал о состоянии здоровья своей знаменитой матери после операции по удалению злокачественной опухоли.

В 2019 году у Натальи Сенчуковой и ее мужа, лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина диагностировали рак кожи. Они успешно побороли недуг, однако в 2024 году у обоих случился рецидив.

«Диагноз такой страшненький, да. Благо нормально все. Вон стоит счастливая, все хорошо», — сказал Василий Рыбин, указав на рядом стоявшую Сенчукову.

По словам сына певицы, которого цитирует StarHit, она продолжает вести активный образ жизни и выступает на сцене.

Ранее Виктор Рыбин признался, что после нескольких лет ремиссии им вновь потребовалась медицинская помощь. Он рассказал, что Сенчукова перенесла операцию на ноге, певице удалили небольшую базалиому. При этом рана долго не заживала из-за глубокого надреза.