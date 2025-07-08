«Диагноз неутешительный»: Анфиса Чехова получила травму, когда заправляла кровать

Анфиса Чехова получила травму во время смены постельного белья. 47-летняя телеведущая повредила палец.

О происшествии знаменитость поведала на своей страничке в соцсети. Артистка пояснила, что хотела перезаправить постель и засунула постельное белье между матрасом и кроватью. После Чехова почувствовала боль в пальце.

«Болит и не сгибается. Сделала рентген. Диагноз неутешительный. Ходить теперь мне 2−3 недели с шиной на пальце», — рассказала подписчикам Анфиса.

Медики не выявили перелома у телеведущей. Но ей диагностировали повреждение связки.

По словам звезды, обычно домашние дела выполняет ее помощница по хозяйству, но она уехала в отпуск. Чехова расстроилась, что травма нарушила планы: у артистки запланирован переезд, и теперь ей придется паковать вещи одной рукой. Врачи строго запретили Анфисе напрягать руку, где травмирован палец.

Звезда не отчаивается и шутит, что не создана для домашних дел. Она призвала фанатов быть аккуратнее с постельным бельем и рассказала про юмористку Ирину Мягкову, которая сломала палец во время его распаковки.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, что перестала редактировать на фото живот. Звезда сильно похудела и теперь не стесняется своего тела.