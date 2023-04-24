Диагноз не знает: Анастасия Костенко рассказала о болезни сына, но не повела его к врачу

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко много лет счастливы в браке. У звездных супругов есть трое детей, о воспитании которых они рассказывают в соцсетях. На днях девушка пожаловалась, что их сын Алексей сильно заболел. Но мама до сих пор не отвела ребенка к врачу, поэтому не знает его диагноза.

Избранница спортсмена считает, что всему виной цветение. Она отметила, что семью беспокоит сезонная аллергия. У дочери Миланы и сына Леши раздраженные и красные глазки. Состояние мальчика ее очень пугает, ведь на нем болезнь проявилась больше всего. Анастасия опубликовала фото ребенка, но рассказала, что пока еще не обращалась к врачу.

«Аллергия у меня, Миланы и Леши. Боюсь, что на цветение. Посмотрите на его глаза. У Миланы тоже самое», — подписала снимок Костенко.

Жена футболиста пока не знает диагноз. Подписчики советуют звездной маме как можно скорее обратиться к врачу.

Ранее мы писали о том, как Костенко и Тарасова высмеяли в соцсетях за поиск поношенных вещей для детей. Недавно модель поинтересовалась у поклонников, где можно арендовать купальник для соревнований по художественной гимнастике. После подобного вопроса пользователи Сети поспеши высмеять Анастасию и заявили: «С финансами совсем слабо, потому что б/у костюм детям берете».