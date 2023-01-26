Диагноз на несколько строк: врачи вынесли вердикт по состоянию Станислава Садальского

На днях Станислав Садальский напугал поклонников новостью об экстренной госпитализации. Его доставили в Боткинскую больницу в Москве посреди ночи с обильным кровотечением из носа.

В медицинском учреждении актер провел не много времени, и уже вчера его выписали. Станислав переживал, что из-за проблем со здоровьем он не успеет улететь в другой город, а ведь в день, когда ему стало плохо, он должен был отправиться в Мурманск.

В личном блоге Садальский рассказал поклонникам, что с ним уже все хорошо, ему быстро помогли, и сейчас его не беспокоят никакие проблемы. Однако о диагнозе артист умалчивал. Пятый канал связался с врачами Боткинской больницы и узнал, какое заболевание теперь числится в медицинской книжке актера.

Оказалось, что заболевания Садальского не помещаются даже на одной строке – настолько длинный диагноз. У Станислава рецидивирующее носовое кровотечение, искривление перегородки носа, ринит, гипертонический криз. Также медики отметили, что у актера долго не останавливалась кровь, но по итогу им удалось справиться с потоком и помочь пациенту.

Ранее Станислав Садальский назвал имена тех, из-за кого он оказался на больничной койке.