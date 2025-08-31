«Диабет второго типа подарила мне моя Натуся Подольская»: Регина Тодоренко сделала неожиданное признание

Телеведущая Регина Тодоренко внезапно обратилась к Наталье Подольской и заявила, что певица подарила ей диабет второго типа. Как пояснила звезда «Орла и решки», она благодаря подруге получила расшифровку личной ДНК-инструкции.

«Диабет второго типа подарила мне моя Натуся Подольская. Вернее сказать, указала на риски заболевания, подарив на день рождения генетический тест, от которого я в восторге. Теперь понятно, почему мне не хочется того самого бокала вина... Знаю, почему чувствую себя плохо от кофе на коровьем молоке», - разоткровенничалась Тодоренко в Telegram-канале.

35-летняя Регина также заверила, что ей не подходят силовые тренировки для снижения веса. Об этом ей также якобы сообщили результаты теста.

«Это не магия. Это — расшифровка твоей личной ДНК-инструкции», — сказала жена Влада Топалова.

Регина Тодоренко находится на последних месяцах беременности и активно делится своими переживаниями в личном блоге. Ранее она призналась, что уже ждет момента рождения ребенка, так как постоянно ощущает толчки под ребрами.