Дежурил в тот день, когда дрессировщика госпитализировали: хирург Почивалин рассказал, как спасали Юрия Куклачева

Известный дрессировщик Юрий Куклачев поступил в больницу весной этого года в тяжелом состоянии. Спасением артиста занимался хирург Роман Почивалин. В интервью Kp.ru он раскрыл подробности операции.

По словам врача, было непросто. Так, во время операции трижды возникали моменты, когда Куклачев был максимально близок к смерти. Однако все обошлось.

«Но было не просто — инструменты не проходили, атеросклеротические бляшки… Три раза были критические моменты, когда все могло закончиться: давление падало, сердце начинало хуже сокращаться», — рассказал хирург.

Куклачев, по словам специалиста, очень достойно справлялся с болью при инфаркте. Также он отметил, что Юрий Дмитриевич и сам себе помог с помощью особой техники дыхания. После операции, заключил Почивалин, было проведено лечение.

Ранее сын Юрия Куклачева заявил, что дрессировщик идет на поправку. Он назвал отца «настоящим бойцом».