«Деятельность минимальная»: появились новости о состоянии 85-летней Эдиты Пьехи, ставшей затворницей

Уже больше двух лет Эдита Пьеха не появляется на публике. С начала пандемии, чтобы обезопасить себя, она изолировалась в своем загородном доме и после этого настолько привыкла к размеренной жизни, что перестала выходить вовсе. Ее внук Стас Пьеха рассказал, что за время своего отсутствия в свете она решила, что возвращаться к творческой деятельности больше не хочет.

По словам певца, его знаменитая бабушка по-прежнему находится в своем доме и при этом чувствует себя хорошо. 85-летняя артистка недавно проходила обследование в больнице, после которого ей сказали, что ее организм относительно здоров.

«Надеюсь, проживет до ста и больше лет. Эдита ведет статичный образ жизни. Она уже пару лет не выступала, и огорчается, что нет сил», - признался Стас на шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».

Вокалист подчеркнул, что Эдиту Станиславовну устраивает ее образ жизни и по шоу-бизнесу она совершенно не скучает. За бывшими коллегами она не следит, а если и смотрит какие-то проекты по телевизору, то в основном всех критикует, но только не внука. Стас Пьеха отметил, что сейчас его бабушка в основном проводит свои будни на диване, но при этом ее эмоциональное состояние наладилось. Напомним, несколько месяцев назад появлялись тревожные новости о психологическом здоровье Эдиты Пьехи. Теперь же, как уверил ее внук, она в порядке и чувствует умиротворение.

«Сейчас деятельность минимальная, она в основном на диване в гостиной, что-то иногда читает, что-то смотрит по телевизору, но я вижу, что она подустала. Пришло время ей отдохнуть», - сказал Стас и упомянул, что сам хотел бы видеть бабушку на сцене, поэтому готов ждать хоть до 90 лет.

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