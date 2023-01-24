Девять операций только на груди: бывшая жена рэпера Гуфа Айза перекроила себе лицо

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова рассказала, что часто бывает в кабинете пластического хирурга. Девушка призналась, что только грудь ей переделывали целых девять раз.

Звезда соцсетей стала гостьей Rutube-шоу «Злые языки». Она объяснила, почему так часто ложится под нож. По словам девушки, она всегда мечтала о красивой груди, но никак не могла добиться нужного эффекта. То специалисты ошибались, то возникали проблемы с материалом, из которого были сделаны импланты.

«Были косяки. Оказалось, что у меня непереносимость импланта», — пояснила светская львица.

38-летняя знаменитость также занималась своим лицом. Она увеличивала губы, а потом возвращала им естественную форму. Несколько лет назад делала подтяжку лба и бровей. Ведущие программы поинтересовались, не переживала ли звезда, что испортит свой внешний вид. Но она говорит, что доверилась лучшему хирургу.

«У меня еще было липоскульптурирование. Это когда берут жир из одного места и перетягивают в другое. У меня просто прекрасный хирург. Я ему доверяю. Однажды пришла и сказала: «Делай что хочешь». Три дня назад попросила уменьшить нос, он меня выгнал», — отметила Долматова.

Ранее мы писали о том, что Айза собирается торговать одеждой, чтобы заработать на жизнь.