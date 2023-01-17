Бывшая жена Гуфа Айза собирается торговать одеждой, чтобы заработать на жизнь

Бывшая жена Гуфа Айза Анохина приняла решение создать свой онлайн-магазин для торговли одеждой с AliExpress на рынке США. Об этом она рассказала в личном микроблоге.

Бизнес-леди подчеркнула, что ассортимент будет рассчитан на американских граждан, у которых высокая покупательная способность.

«Я много слышала, что с AliExpress перепродают и делают бизнес, однако реально считала, что там только плохое качество. Но! Надо знать поставщиков и есть схема выбора и отсмотра товаров, о ней я узнала сегодня», — заявила блогерша.

Она добавила, что поставщики сами будут отправлять клиентам заказы. Бесплатная доставка займет от 14 до 21 дня.

Также сообщалось, что Анохина закрыла свой салон красоты на Поклонной улице в Москве из-за финансовых трудностей после пандемии COVID-19 и санкций.

Кроме этого, женщина надеется, что ее инициатива поможет сделать доступным для американцев качественную и модную одежду по привлекательной цене, что в свою очередь поможет улучшить их жизнь. Также она планирует использовать свой бизнес для создания новых рабочих мест и развития своего коммьюнити.

Ранее мы писали о том, как Айза сделала себе жуткую пластическую операцию по уменьшению лба.