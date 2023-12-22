Девять концертных площадок в Москве призвали не сотрудничать с артистами, участвовавшими в вечеринке Ивлеевой

Общественное движение «Внуки» обратилось к руководству крупных музыкальных площадок в Москве с просьбой не сотрудничать с артистами, принявшими участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Напомним, многие знаменитости, включая Лолиту, Глюкозу, Диму Билана, появились на мероприятии в нижнем белье.

Обращение организации приводит издание «Абзац».

В нем говорится, что лидеры мнений позволили себе демонстрацию неподобающего поведения, а реакция общества на это оказалась единогласно негативной.

«Мы просим обратить ваше внимание на артистов, посетивших эту безнравственную вечеринку, и рассмотреть возможность отказа в предоставлении им площадок», - отмечается в тексте.

Письмо общественников адресовано 9 площадкам, среди которых «Крокус Сити Холл», «ВТБ Арена» и другие.

Ранее сообщалось, что сама Ивлеева появилась на мероприятии с украшением на пояснице за 23 млн рублей. После этого блогера может ждать проверка на налоги.