«Девушки с низким социальным статусом»: Алсу вновь намекнула на недобросовестность Решетовой

Алсу назвала любовниц бывшего мужа девушками с низким социальным статусом. Об этом сообщает Popcake.tv.

Певица Алсу, которая в конце мая рассталась с мужем Яном Абрамовым, посетила премию «Мама года». Журналисты не могли не спросить знаменитость о том, с кем изменял бывший супруг певицы. Незадолго до этого Алсу прокомментировала новость в соцсетях, в которой Анастасия Решетова опровергала слухи о том, что увела Абрамова из семьи. Алсу тогда написала в комментариях, что знаменитость врет.

Впрочем, делиться с журналистами информацией об изменах бывшего мужа Алсу больше не стала.

«Я бы не хотела комментировать и опускаться до уровня... Говорить о девушках с низким социальным статусом», — заявила она.

На вопрос о том, пересекалась ли певица когда-либо с любовницами Абрамова, Алсу также отказалась отвечать.

Ранее мы писали о том, что Алсу потеряла на концертном агентстве почти 3 млн рублей.